الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي بتروتريد 2022

فاتورة الغاز بالرقم
فاتورة الغاز بالرقم القومي

تصدر عنوان البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي بتروتريد 2022 محرك البحث الاجتماعي جوجل نتيجة لمتابعة المشتركين من المصريين آخر موعد لسداد فاتورة الغاز لذلك تستعرض “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بفاتورة الغاز من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بهدف تلبية اهتمام الملايين من المصريين من عملاء الشركة للاستعلام عن فاتورة  الغاز.

 فاتورة  الغاز

 وتتابع "الدستور" مع قرائها طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز كذلك كافة الخطوات المتعلقة بالبحث عن الفاتورة التي يجب اتباعها للاستعلام عن فاتورة الغاز من  خلال صاحب الفاتورة.. يمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس حاليا الدخول على الموقع الرسمي للشركة تسجيل بياناتهم لمعرفة إجمالي المبلغ المراد دفعه.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي بتروتريد 2022

 

أولا.. اختيار خدمة السداد الإلكتروني ضمن الخيارات الموجودة بالصفحة والتي تضم تسجيل وإدخال قراءة العداد. 

ثانيا.. فتح الصفحة الخاصة بالمواطن بإدخال مجموعة من البيانات منها، إدخال بيانات المشترك وتتضمن بلوك عمارة شقة فرعي منطقة ومحافظة والبلوك وإيصال الغاز.

ثالثا.. اختيار المحافظة التابع لها العميل.

رابعا.. كتابة بيانات العميل المتعاقد مع الشركة الراغب في الاستعلام عن الفاتورة وتتضمن رقم العداد.

خامسا.. للاتصالات من خلال هذا الرابط  http://www.petrotred.com.eg

- الضغط على تسجيل قراءة الغاز.

- الضغط على الاستعلام لظهور قراءة العداد والاستهلاك والمبلغ المستحق سداده.

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وبمكن للعملاء المشتركين  الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة  في ظل الظروف الحالية التي تشهد انتشار لوباء كورونا المستجد ومتحوراته من خلال الرابط الإلكتروني.

كذلك يمكن سداد الفواتير عبر وسائل الدفع المختلفة من قبل الشركة بهدف تخفيف الأعباء اليومية على المواطنين.

لاستعلام عن فاتورة الغاز خطوات لاستعلام عن فاتورة الغاز سداد الفواتير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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