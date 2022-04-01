انتهت قناة الحياة من وضع خريطة مسلسلات رمضان 2022 وكذلك برامج الشهر الكريم، حيث تحوي الخريطة على مجموعة مميزة من البرامج والمسلسلات للعرض على مدار اليوم.

أعلنت قناة الحياة Alhayah عن خريطة مسلسلات رمضان 2022، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

خريطة مسلسلات رمضان 2022 على قناة الحياة Alhayah TV



خريطة مسلسلات رمضان 2022 .. تعرض "الحياة" مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنان هشام جمال في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة، وبعدها مسلسل "دايما عامر" للفنان مصطفى شعبان في الساعة السابعة و40 دقيقة ثم مسلسل "ملف سري" للفنان هاني سلامة في الساعة التاسعة مساءً.



خريطة مسلسلات رمضان 2022 .. بعدها يُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ثم مسلسل "يوتيرن" للفنانة ريهام حجاج في تمام الساعة الحادية عشر 45 دقيقة.



فيما يتعلق بالخريطة البرامجية، يذاع برنامج "مصر أرض المجددين" في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ثم "مطبخ الحياة" في تمام الواحدة والنصف وبعدها برنامج "الإمام الطيب" في الثانية و25 دقيقة، ثم برنامج "الدنيا بخير" في الثانية و45 دقيقة.



بعد ذلك تعرض "الحياة" برنامج "شارع شريف" في تمام الساعة الثالثة و45 دقيقة، فيما يذاع برنامج «حكاوي القهاوي» في الخامسة والنصف مساء، وبرنامج «واحد من الناس» في الخامسة و55 دقيقة مساء.

خريطة مسلسلات رمضان 2022

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

بطولة الفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة مي عز الدين والفنان أحمد أمين.

مواعيد العرض «22:20 - 2:15 - 16:15»

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف وشيرين وعدد من ضويف الشرف

موعد العرض « 18:20 - 1:00 - 10:30»