الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لماذا ظهر كتاب «The Power of Habit» في مسلسل «راجعين يا هوى»؟

كتاب قوة العادة
كتاب قوة العادة

ظهرت الفنانة نور وهي تقرأ كتاب «The Power of Habit» خلال عرض مسلسل «راجعين يا هوى» للنجم خالد النبوي، ويعد هذا الكتب من الإصدارات التي تحظى باهتمام كبير من جانب القراء في الوطن العربي والإسلامي والأوروبي، ويعتبر المرجع لخبراء التنمية البشرية.

ويعد كتاب The Power of Habit أي «قوة العادة»، من تأليف الكتاب الصحفي الأمريكي تشارلز دوهيك بجريدة نيويورك تايمز، فقد صدر في فبراير عام 2012 من قبل دار النشر الإنجليزية راندوم هاوس.

ويعتبر «قوة العادة» هو الكتاب الأشهر عن العادات، والأكثر مبيعًا، والمرجع التي تعتمد عليه كتب كثيرة فى حديثها عن العادات، وقد تم ترجمة نسخة منه للعربية بعد تداول نسخته الأولى، وقد طبع منه عدة طبعات بعد انتهاء الطبعة الأولى، كما حصل على جائزة من نفس العام.

واحتل الكتاب مراتب متقدمة في أكثر الكتب مبيعا في كل من نيويورك تايمز، أمازون، ويو إس إيه توداي.

وخلال كتاب «قوة العادة» يبدأ الكاتب ففي مقدمة الكتاب بالجزء الأول منه بسؤال لماذا نفعل ما نقوم به؟ فيقول: «40%؜ من أفعالنا هي عادات، نقوم بها بدون تفكير، لأننا تعودنا عليها، وبنقوم فيها دون وعي. وأن عادة مكونة من 3 حاجات يفعلوا حلقة العادة المغلقة الإشارة والروتين والمكافأة».

وأضاف خلال أجزاء الكتاب متحدثًا عن العادة: «حياتنـا كلـها -رغـم أنها تتخـذ شـكلاً محـددًا، عبـارة عـن كتلـة من العـادات».

كما يقول الكاتب: «أنت تستطيع تكوين عادات جديدة أو تغيير عادات قديمة! مثلاً: إذا أردت تكوين عادة الاستيقاظ باكراً، في البداية لازم إنك تحدد إشارة واضحة تذكرك بأهمية هذا الأمر، مثلاً صورة في خلفية هاتفك أو شاشة القفل تذكرك. بعدها تحديد مكافأة كبيرة عند قيامك بهذه العادة، مثل تناول طعام تحبه (يمكن لأحد أن يساعدك في المكافاة). بقي عليك الآن التدرب عليها لتصبح روتيناً».

كتاب قوة العادة
كتاب قوة العادة
مسلسل راجعين يا هوى النجم خالد النبوي الفنانة نور كتاب The Power of Habit الكتاب الصحفي الأمريكي تشارلز دوهيك جريدة نيويورك دار النشر الإنجليزية راندوم هاوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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