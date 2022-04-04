رئيس اتحاد الجمعيات يناشد المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتوفيق أوضاعها

ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية وكافة كيانات العمل الأهلي والتي لم توفق أوضاعها عليها الإسراع في توفيق أوضاعها حتى تصبح كيانات قانونية ولا تتعرض للحل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والتي أعطت فترة جديدة لتوفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الأهلية وكافة كيانات العمل الأهلي لمدة ستة شهور.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، انه تم اقامة غرفة عمليات بالاتحاد العام لاستقبال أي اتصالات للرد على الاستفسارات والمساعدة في خطوات توفيق الأوضاع.

كما ناشد “عيد القوي”، الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات في كافة المحافظات المسارعة بتقديم المساعدات النقدية والعينية إلى المواطنين الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات المجانية للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.

وقالت وزيرة التضامن، إن مشروع قانون مد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة 6 أشهر، يعكس حرص الحكومة على توفيق أوضاع الجمعية الأهلية بما يمكننا من عمل قاعدة بيانات دقيقة حول أنشطتها وكيفية الاستفادة منها.

تقنين أوضاع 32 ألف جمعية أهلية

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر بها 52 ألف جمعية أهلية، 34 ألف تم تقنين أوضاعها القانونية حتى الآن، وهناك 240 ألف جمعية في قوائم الانتظار، وأن الجمعيات الأهلية تلقت نحو 2.5 مليار جنيه من التمويل الخارجي ليبلغ نحو 33% من جملة التمويلات، فيما تلقت الجمعيات أكثر من 5 مليارات جنيه تمويلًا داخليًا لتبلغ نحو 67% من جملة التمويلات.

