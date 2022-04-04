ضبط متهمين في مشاجرة أدت لوفاة شاب بالمطرية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على متهمين في مشاجرة تسببت في وفاة شاب بمنطقة المطرية.

وتلقى قسم شرطة المطرية إخطارًا من مستشفى المطرية العام بوصول (هـ. م)، 34 سنة، جثة هامدة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين بأن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وجيرانه بالمنطقة وفي أثناء المشادة الكلامية سقط الشاب على الأرض.

وعلى الفور، نقله الجيران إلى مستشفى المطرية العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.