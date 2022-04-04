الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن عن بدء تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيًا

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا؛ للكشف عن الموهوبين في مجالات الأوليمبياد وإعداد جيل جديد مبدع نافع لمجتمعه ووطنه. 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بالأنشطة التربوية وإقامة الأوليمبياد القومي والإفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضيات والسياحة والآثار وابتكار ريادة الأعمال.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لكل التلاميذ بالمرحلتين الابتدائية (من الصف الرابع الابتدائي والإعدادية) بالمشاركة في ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيًا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى التلاميذ بالمدارس بجميع أنواعها (حكومي- خاص- رسمي متميز- لغات..)، وذلك بالتسجيل على الموقع التالي:

http://survey.emis.gov.eg/

ولمزيد من المعلومات عن تفاصيل الأوليمبياد الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/joipcymy/important-announcement-for-primary-and-middle-school-students.pdf

طارق شوقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية السياحة والآثار الفنون والآداب الدكتور طارق شوقي وزير التربية

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