رفع 325 طن مخلفات وتركيب 179 كشافا وعامود إنارة في «البرجاية» بالمنيا

قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في ضوء المتابعة الدائمة للأعمال والخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية القروية، حررت الوحدة المحلية لقرية البرجاية بتحرير 96 محضر مخالفة أعمال للقانون 119 وتركيب 179 كشافا وأعمدة انارة وشد أسلاك كهربائية بطول 150 مترًا ورفع 325 طن من المخلفات خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي.

أوضح محمد رمضان، رئيس مجلس قروي البرجاية، أن قسم الإنارة ركب 119 كشاف إنارة جديد وتركيب 60 لمبة ليد جديدة بأعمدة الإنارة، وشد أسلاك كهربائية بطول 150 مترًا للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين من الحوادث المرورية.

وأضاف أن قسم البيئة واصل أعماله اليومية بتنظيم حملات لرفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة والزراعية، ورفع 325 طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية والقرى التابعة لها، وتحرير 20 محضر إنذار بيئة، وتم التصالح مع 8 منهم، وذلك حفاظا على المظهر الجمالي للقرية، وتحرير 96 محضر مخالفة أعمال للقانون 119 حفاظا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وذلك خلال النصف الثاني من شهر مارس من عام 2022.