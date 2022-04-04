محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول المدمس» للأسر الأكثر احتياجًا في رمضان

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، مشروع "قدرة الفول المدمس" خلال شهر رمضان، والمجهز بـ 40 قدرة فول كدعم من المحافظة، ويجري إقامته سنويًا لتوزع مجانًا يوميًا طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، للمساهمة في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا ومراعاة للبعد الاجتماعي بين كافة فئات المواطنين، وبحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة والجهات المعنية.

أكد "القاضي"، أنه تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال إقامة 10 معارض "أهلا رمضان" بجميع مراكز المحافظة، يتم من خلالها توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مجموعة من السلاسل التجارية، بنسبة مخفضة تصل من 20% - 30% بالإضافة لإقامة منافذ لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

وأضاف المحافظ، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبلنا 70 ألف كرتونة مواد غذائية، ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتقديم كافة سبل الدعم وأوجه الرعاية الكاملة لكافة فئات المواطنين.

وأكد المحافظ، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للمساهمة في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، خلال شهر رمضان الكريم، لتخفيف عن كاهل المواطنين، لتوفير كافة المواد الغذائية والسلع لجميع فئات المواطنين بصفة العموم، والأسر الأكثر احتياجًا بصفة الخصوص.

وكان محافظ المنيا، قد شهد وصول 70 ألف كرتونة مواد غذائية، ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتزن كرتونة المواد الغذائية حوالي 12 كجم، وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وملح، وفاصوليا، وتمر" وجارِ توزيع الكراتين على جميع مراكز وقرى المحافظة.