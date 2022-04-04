محافظ كفر الشيخ يشدد على جاهزية الصوامع والمواقع التخزينية لاستقبال القمح

واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اجتماعاته لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، سكرتير عام المحافظة ووكيل مديرية التموين ووكيل مديرية الزراعة، وعدد من المسئولين.

قال محافظ كفر الشيخ، إن عملية توريد القمح للصوامع الحكومية تعد واجب قومي، وسيتم اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجان من الجهات المعنية، لمتابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول إلى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، مؤكدا أن صوامع المحافظة جاهزة لاستقبال قمح، وذلك ضمن التيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

ومؤخرا، فقد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، اجتماعا، لمناقشة تسويق وتوريد محصول القمح المنزرع لعام 2021-2022، بحضور المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمسئولين بمديرية الزراعة والتعاون الزراعي ومديرية التموين، جاء ذلك من خلال التعاون المشترك بين الزراعة والتموين.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم التوافق بين تعليمات وزارة الزراعة ووزارة التموين والاتحاد التعاوني الزراعي حيث يتم توريد نصف أردب قمح عن كل قيراط وما يزيد عن ذلك لا يتم التعامل به إلا بموافقة من وزارة التموين وسوف يتم لصق هذه التعليمات على كل جمعية.

وأشار غربية إلى ضرورة توصيل المعلومة لجميع المزارعين بالمحافظة بوجود قرارات وزارية خاصة بتنظيم عملية التوريد للأقماح هذا العام، وكذا الحزمة التحفيزية التي أوصت بها القيادة السياسية لمزارعي القمح وحافز نقل الإقماح، مشدداً أنه خلال اجتماعه بمسئولي وزارة التموين، تم تقديم العديد من التوصيات التي تضمن إقبال المزارعين على تسليم محصول القمح ومنها زيادة سعر استلامه.