الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 2.15% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يناير

الصناعة المصرية
الصناعة المصرية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الاثنين البيـانات الأولية الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2022.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 112.67 خلال شهر يناير 2022 (أولـي) مقابل 115.15 خلال شهر ديسمبر 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.15٪.

وعن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: 
• بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 142.65 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 140.65 بارتفاع قدره 1.42٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان.

• بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 103.09 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 101.50 بارتفاع قدره  1.57٪  وذلك لزيادة الطلب.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
• بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة صناعة الورق ومنتجاته  79.66 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 84.0 بنسبة انخفاض قدرها 5.17% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

•  بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية  105.61 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 123.13  بانخفاض قدره 14.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الاحصاء الصناعات التحويلية الرقم القياسي المنتجات الكيماوية صناعة الورق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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