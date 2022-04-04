الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: سيارات متنقلة ومنافذ لتوفير السلع ومنتجات الدواجن بأسعار مخفضة

سيارات متنقلة ومنافذ
سيارات متنقلة ومنافذ للاصلاح الزراعي

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار فتح منافذ بيع المواد الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأقل عن مثيلاتها بالأسواق؛ للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل والتي اطلقتها وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

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وأشار المحافظ إلى فتح منافذ وشوادر جديدة بكافة المراكز والأحياء والقرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب، بالإضافة إلى فتح 17 معرض “أهلاً رمضان”، والمعرض الرئيسي الذي تم افتتاحه بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

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وأضاف اللواء عصام سعد، أن هذا يأتي بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة للتموين ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية؛ لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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ولفت المحافظ إلى التنسيق الذي تم مع مديرية الاصلاح الزراعي لفتح بعض المنافذ المتنقلة التي اطلقتها هيئة الاصلاح الزراعي لتجوب الميادين والأحياء لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة ( عسل نحل – بلح – خضروات – فاكهة – بيض ) بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين.

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وأشار إلى بذل المحافظة جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار. 
وناشد محافظ أسيوط مؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات بالمشاركة المجتمعية لفتح منافذ وشوادر ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجتهم أو من خلال منافذ متنقلة تجوب المراكز والقرى؛ للحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار وذلك عن طريق المنافذ المتنقلة.

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 وأشار إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنة.

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اسيوط محافظة وزارة الزراعة القوات المسلحة محافظ أسيوط ارتفاع الأسعار الاصلاح الزراعي القيادة السياسية اللواء عصام سعد الجمعيات الأهلية

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