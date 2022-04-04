الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يبحث تذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لسبل الدعم وإزالة كافة العقبات الممكنة أمام تنفيذ المشروعات القومية خاصة مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجاً والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن.

IMG-20220404-WA0013
جانب من الاجتماع

وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة لافتاً إلى متابعته المستمرة لمراحل التنفيذ والأعمال الجارية في كافة المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة من خلال جولاته الميدانية الدورية وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور على المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والمهندس مصطفى عبدالمقصود نائب مدير فرع أسيوط شركة المقاولون العرب والمهندس خالد صلاح بشركة المقاولون العرب والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة لبحث تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

IMG-20220404-WA0014
جانب من الاجتماع

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية المشاركة لنهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر ودخول تلك المشروعات الخدمة الفعلية في أسرع وقت ممكن لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة لهم وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات.

وأوضح إلى العمل تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعم المناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة واتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقاً للإمكانات المتاحة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

IMG-20220404-WA0015
جانب من الاجتماع
محافظة اسيوط الصرف الصحي استراتيجية استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية المشروعات القومية اللواء عصام سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحيل مدرسة ابتدائي للتحقيق

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وزيادة أسعار الوقود خلال أيام

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان