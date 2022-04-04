محافظ أسيوط يبحث تذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لسبل الدعم وإزالة كافة العقبات الممكنة أمام تنفيذ المشروعات القومية خاصة مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجاً والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن.

جانب من الاجتماع

وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة لافتاً إلى متابعته المستمرة لمراحل التنفيذ والأعمال الجارية في كافة المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة من خلال جولاته الميدانية الدورية وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور على المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والمهندس مصطفى عبدالمقصود نائب مدير فرع أسيوط شركة المقاولون العرب والمهندس خالد صلاح بشركة المقاولون العرب والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة لبحث تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

جانب من الاجتماع

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية المشاركة لنهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر ودخول تلك المشروعات الخدمة الفعلية في أسرع وقت ممكن لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة لهم وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات.

وأوضح إلى العمل تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعم المناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة واتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقاً للإمكانات المتاحة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.