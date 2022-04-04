الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض اعادة مسلسل جزيرة غمام الحلقة 2

جزيرة غمام
جزيرة غمام

موعد عرض اعادة مسلسل جزيرة غمام الحلقة 2 عبر شاشة قناة الحياة من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انطلاق البوستر الدعائي للمسلسل.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام وتردد قناة الحياة عبر نايل سات و الخريطة الكاملة لمسلسلات قناة الحياة.

موعد عرض اعادة مسلسل جزيرة غمام الحلقة 2

يعرض مسلسل جزيرة غمام عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك 2022 طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءا كما يعاد مرتين الأولى الساعة 2:15 دقيقة صباحا والثانية الساعة 4:15 دقيقة عصر اليوم التالي حيث تدور الأحداث قبل 100 عام حول صراع بين شقيقين على قلب امرأة.

المسلسل بطولة مي عز الدين وطارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي محمود البزاوي من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني وإخراج حسين المنياوي ولقي المسلسل ردود أفعال كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى.

تردد قناة الحياة العارضة لمسلسل جزيرة غمام 

تعرض جزيرة غمام عبر شاشة قناة الحياة والتي يمكن ضبطها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات للاستمتاع بالحلقات عبر الإحداثيات التالية:-

قناة الحياة الحمراء 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 12207.
  • استقطاب : رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • معدل الترميز : 27500.
  • جودة : HD.

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول العادات والتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20 من خلال شخصيات ذات أبعاد المجتمع خلال تلك الفترة ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

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الخريطة الكاملة لمسلسلات قناة الحياة 

اتسعت دائرة البحث من موعد عرض اعادة مسلسل جزيرة غمام الحلقة 2 إلى الخريطة الكاملة لمسلسلات الحياة في شهر رمضان حيث تعرض القناة مجموعة مميزة من المسلسلات الرمضانية أبرزها :-

  • في بيتنا روبوت 2 الذي يعرض الساعة 6:20 دقيقة مساءا.
  • دايما عامر الذي يعرض الساعة 7:40 دقيقة مساءا.
  • ملف سري الذي يعرض الساعة 9 مساءا.
  • جزيرة غمام الذي يعرض الساعة 10:30 دقيقة مساءا.
  • يوتيرن الذي يعرض الساعة 11:45 دقيقة مساءا.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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