الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام.. انتشال جثة «سند» وظهور الرئيس السادات

انتهت قبل قليل الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام، بطولة الفنان طارق لطفي، ومجموعة كبيرة من النجوم، حيث يعرض العمل حصريًا على شاشة قناة الحياة.

وشهدت الحلقة الأولى عرضًا عامًا للجزيرة التي تحتضن العمل من خلال زيارة الرئيس السادات لجزيرة عرفات في السبعينات ودخوله المسجد، وبدأ الغمام يحكي قصة الجزيرة حين كان اسمها "جزيرة غمام" قبل مائة عام من الآن.

وبالعودة للأحداث على الجزيرة، تم استعراض مراكز القوى في الجزيرة من خلال العمدة، بالإضافة إلى دخول منزل الشيخ مدين الذي يقدم دوره الفنان عبد العزيز مخيون وأبنائه الثلاثة أحمد آمين ومحمد جمعة وفتحي عبد الوهاب، ويذكر الشيخ مدين الأبناء بعدة نصائح حتى يتوفى في الحلقة الأولى، وفي الوقت نفسه يتواجد الصيادون على البحر وتجذب شباكهم جثة لفتاة تدعى سندس وهي المرة الأولى التي تحدث فيها جريمة قتل بهذه الطريقة.

أبطال جزيرة غمام

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبدالغني، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول لمسلسل جزيرة غمام، وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار صعيدى قبل فى إحدى الجزر، و يتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات في إطار تشويقى مثير.

وكشف مصدر من داخل العمل لـ"الدستور"، أن الشخصية التي تلعبها مي عز الدين في المسلسل تعرضها للعديد من الأزمات بسبب وقوعها في قصة حب قوية مع أحد أبناء الجزيرة، وهو ما يرفضه زعيم الغجر وتنشب بينهم العديد من الصراعات بسبب حبه لها.