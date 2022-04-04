ضبط 84 قضية مخدرات و39 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 39 قطعة سلاح ناري، و 84 قضية مخدرات، وتنفيذ 45315 حكما قضائيا متنوعا.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، و أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4635 حكما قضائيا متنوعا.