أسقف بنسلفانيا يترأس رسامة قمص بـ«ويست ڤيرچينيا»

صلى الأنبا كاراس، أسقف إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وماريلاند وويست ڤيرچينيا القداس الإلهي، أمس، بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال في شارلستون بولاية ويست ڤيرجينيا، ورسم نيافته القس شنودة صليب كاهن الكنيسة في رتبة القمصية.

تكريم الأمهات المثاليات لكنائس مركز ببا

ومن جهته كرم الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن نوفمبر أول أمس في الاجتماع الأسبوعي لنيافته، ٢٢ أمًا مثالية يمثلن كنائس مركز ببا.

وسلم الأمهات المثاليات الـ٢٢، شهادات تقدير وهدايا عينية بمناسبة فوزهن باللقب.

حضر حفل التكريم عدد من الآباء الكهنة وأسر الأمهات الفائزات.

رسامة قمص في كيبك بكندا

وفي سياق آخر، صلى الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا، أول قداس في مبنى الكنيسة الجديدة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس أبي سيفين بلافال في كيبك، ورسم نيافته خلال القداس القس ميخائيل عطية كاهن الكنيسة في رتبة القمصية.

أسقف دير الأنبا شنودة بأستراليا يرقى شمامسة لرتبة الدياكونية للخدمة في كنائس بيرث



ومن جهته ترأس الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، القداس الإلهى بكنيسة الدير، بحضور رهبان الدير وعدد من كهنة مدينة ملبورن، إضافة إلى بعض من زوار الدير.

وعقب صلاة الصلح، قام الحبر الجليل بترقية كل من الشماس فايز بطرس دياكون باسم "يعقوب" للخدمة بكنسية القديسة العذراء مريم والشماس شكرى جندى باسم "ديفيد" للخدمة بكنيسة القديس مار مرقس فى بيرث عاصمة ولاية غرب أستراليا.

كما ترأس الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، أحد السامرية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بلوس أنجلوس، بحضور ومشاركة كهنة، شمامسة وشعب الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح خلال القداس الإلهي أتم الحبر الجليل طقس ترقية القس مرقس حنا إلى رتبة القمصية، ثم قام بإجراء طقس ترقية شمامسة إلى الرتب الأعلى وسيامة شمامسة جدد آخرين.