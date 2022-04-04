نيفين جامع تتسلم خطابين رسميين من أوروجواي بشأن تعزيز التعاون المشترك

تسلمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خطابين رسميين من «فرناندو ماتوس» وزير الزراعة بدولة أوروجواي، الأول بشأن بدء العمل على اتفاق إطاري فى مجال الترويج وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون العلمي وتبادل البعثات الطلابية والتعاون في مجال البحث العلمي في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأسمدة، والخطاب الثاني بشأن موافاة الجانب الأوروجوياني بقائمة الشركات المصرية المصدرة للأسمدة وبصفة خاصة الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لسفيرة دولة أوروجواي بالقاهرة «أدريانا ليسيديني»، وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وأشارت الوزيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بفتح أسواق دولة أوروجواي أمام الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الأسمدة بصفة خاصة لاسيما وأنه يجرى العمل حالياً على خطة للتوسع فى الأسواق التصديرية أمام السلع والمنتجات المصرية فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية على نفاذ الصادرات المصرية لهذين السوقين .

وقالت جامع، إنه سيتم العمل على تنفيذ الخطابات الرسمية لدولة أوروجواي وكذا النتائج الخاصة بزيارة وزير الزراعة الأوروجوياني للقاهرة خلال شهر فبراير الماضي والتي استهدفت دعم سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وأوروجواى على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الميركسور، مشيرة إلى أن دولة أوروجواي تعد إحدى الدول المحورية بقارة أمريكا اللاتينية ويمكن الاستفادة منها كمحور نفاذ الصادرات المصرية لأسواق القارة.

وأضافت جامع أن اللقاء بحث إمكانيات إنشاء مجلس أعمال مصري أوروجوانى مشترك يضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والأوروجوانى لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأوروجواى بلغ العام الماضى نحو 493.3 مليون دولار مقارنة بنحو 207.3 مليون دولار عام 2020 محققًا نسبة زيادة بلغت نحو 138%، لافتةً إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تتضمن الأسمدة والأجهزة الكهربائية والمحضرات الغذائية والبذور الزيتية ومنتجات الألبان والصوف.

من جانبها، أكدت «أدريانا ليسيديني» سفيرة دولة أوروجواي بالقاهرة حرص بلادها على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة مع مصر فى مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرةً إلى أن مصر وأوروجواي ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تاريخية تمتد لنحو 90 عامًا.