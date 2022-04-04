تفاصيل أحداث مسلسل الكبير 6 الحلقة 3 لـ أحمد مكي

تشهد أحداث مسلسل الكبير 6 الحلقة 3 أحداثا متلاحقة ومشوقة للجمهور فى العمل الذى يخوض به الفنان أحمد مكى السباق الرمضانى هذا العام.

تفاصيل احداث مسلسل الكبير 6 الحلقة 3

وتظهر خلال أحداث مسلسل الكبير 6 الحلقة 3 “الكبيرة طحن” وهى الشخصية التى تقوم بتجسيدها الفنانة سما إبراهيم وتدور الأحداث فى إطار كوميدى بعد أن علمت الكبير طحن بتهديدات المحافظ للكبير بسحب العمودية من دوار الكبير نظرا لإهماله فى شؤون القرية على حساب اهتمامه بأبنائه.

مواعيد عرض مسلسل الكبير 6 الحلقة 3

يعرض مسلسل الكبير للنجم أحمد مكى عبر شاشة قناة ON يوميا في رمضان، وفي تمام الساعة السادسة والثلث مساءا ويشهد العمل الذي ينتمي للكوميديا أحداث متسارعة وشيقة في إطار من الكوميديا.

وشهدت الحلقة الثانية من الجزء السادس من مسلسل الكبير أوى تحول العترة ابن الكبير إلى شاب بعد تناوله لاختراع د. ربيع الموضوع في زجاجة حليب وهو ما يصدم والده الكبير ويستنكر ما حدث ثم يذهب الكبير إلى الدكتور ربيع محاولا التأكد أن الذي يقف أمامه هو ابنه العترة ويطلب الكبير من العترة ذكر العديد من المواقف التي تحدث بينهم بشكل يومي ليتأكد من أن ابنه وبالفعل يذكر العترة كل المواقف التي تحدث بينه وبين والده الكبير.

وتستمر الأحداث في التصاعد في إطار كوميدي بعد أن يكتشف جوني ابن الكبير أن شقيقه العترة تحول إلى شاب ويحاول الكبير إنقاذ الموقف.

وشهدت الحلقة زيارة المحافظ لبيت الكبير لكنه يجده يقوم بالاعتناء بالمنزل وأبنائه على حساب اهتمامه بالعمودية وشؤون المزاريطة بعد أن أهمل القرية بشكل كبير مما يدفع المحافظ بتهديده بأنها الفرصة الأخيرة للكبير لإصلاح ما وصلت إليه الأحوال في المزاريطة وإلا سيتم سحب العمودية من بيت الكبير وعلى أثر ذلك يتلقى الكبير مكالمة تليفونية من الكبيرة طحن وتنتهي الحلقة بتهديد الكبيرة طحن للكبير بعد سماعها بخبر تهديد المحافظ بسحب العمودي من بيت الكبير.

أبطال مسلسل الكبير أوى الجزء السادس

مسلسل الكبير أوى من بطولة أحمد مكى وسما إبراهيم وبيومي فؤاد ورحمة احمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين أبو حجاج وعدد كبير من النجوم ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر ومن إخراج أحمد الجندي.