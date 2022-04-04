الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المشوار» الحلقة 2| «أحمد مجدي» ضابط شرطة يلقي القبض على رجل أعمال

احمد مجدي المشوار
احمد مجدي المشوار

في ظهوره الأول بمسلسل "المشوار"، اقتحم النجم أحمد مجدي أحداث الحلقة الثانية بمقدمة مثيرة لشخصيته كضابط شرطة برتبة مقدم يدعى علاء، حيث داهم منزل رجل أعمال شهير (يقوم بدوره الفنان أحمد كمال).

وبالتفتيش عُثر على حقيبة مليئة بالآثار الفرعونية ويتصرف “المقدم علاء” بمكر مع المتهم ويشجعه على الاعتراف بملكيته للمضبوطات، إلا أن رجل الأعمال يصر على عدم معرفته بالمضبوطات، فيصطحبه المقدم علاء بهدوء لاستكمال التحقيقات.

أحداث مسلسل المشوار 

يعتمد المسلسل على إظهار شخصياته بمقدمة مختصرة إلا أنها تطرح المزيد من الأسئلة عنهم، مثلما حدث خلال الحلقة الأولى مع ماهر (محمد رمضان) و زوجته ورد (دينا الشربيني)، اللذين رغم حياتهما البسيطة فإن شيء ما يثير الريبة، و هو ما تكشفه الحلقة الثانية من خلال إصرارهما على توريط رجل الأعمال في هذه القضية، ليُفتح خط صراع مباشر جديد مع الضابط علاء الذي يتولى القضية، و يبدو أن ضابط الشرطة سيكون هو محرك الأحداث بالحلقات التالية.

مواعيد عرض مسلسل المشوار 

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و 1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و 10:30 صباحًا،

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار من إخراج محمد ياسين و تأليف محمد فريد، و بطولة محمد رمضان، و دينا الشربيني، و أحمد مجدي، و عمرو عبد الجليل و كارولين خليل، و إنتاج ميديا هاب (سعدي - جوهر)، و المسلسل  يُعرض يومياً على قنوات DMC و DMC دراما، إضافة لمنصة WATCH IT 

احمد مجدي الفنان أحمد مجدي المشوار الحلقة الثانية من مسلسل المشوار تفاصيل الحلقة الثانية مسلسل المشوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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