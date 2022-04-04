الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

العراق: اعتقال إرهابيين اثنين فى صلاح الدين

اعتقال
اعتقال

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لتحركات عناصر العصابات الإرهابية، ألقت قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) في قضاء (طوزخورماتو) ناحية (ينكجه) بمحافظة صلاح الدين".
وأضافت أن المطلوبين "تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصوليًا".

بغداد محافظة صلاح الدين العراق

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