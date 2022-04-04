مصر في الصحف الدولية| زيادة إيرادات قناة السويس.. ودعم التهدئة في فلسطين

سلطت عدة منصات دولية الضوء على الكثير من الأحداث في مصر وخاصة فيما يتعلق بزيادة إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى دعم مصر للتهدئة في الأراضي الفلسطينية، وترصد الدستور أبرزها:

آراب نيوز تبرز إعلان قناة السويس ارتفاع إيراداتها

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" إعلان هيئة قناة السويس بأن عائدات القناة ارتفعت بنسبة 20٪ في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من تأثير الصراع الروسي الأوكراني على سلسلة التوريد العالمية.

وأوضحت في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن إيرادات هيئة قناة السويس سجلت 1.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قوله إن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من عام 2022. سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة"، مشيراً إلى أن القناة لم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضافت إن عدد السفن العابرة لقناة السويس ارتفع خلال الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري 5303 سفينة مقارنة بعبور 4581 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتابعت أن الحمولة الصافية التي تمر عبر القناة ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة مسجلة 313.3 مليون طن مقابل 292 مليون طن خلال العام الماضي.

في السياق ذاته، أكد خبراء اقتصاديون لموقع "المونيتور" الأمريكي، أن قناة السويس ساهمت في التخفيف من تداعيات حرب أوكرانيا العالمية على مصر بسبب جهود الدولة لمحاولة زيادة إيراداتها، مشيرين إلى أن القناة مثلما نجحت في النجاة من جائحة كورونا لم تتأثر أيضًا بالعملية العسكرية الروسية ضد جارتها الغربية.

وأوضحوا في تقرير نشره الموقع، أن عائدات قناة السويس تعد أحد أهم مصادر الإيرادات الخارجية لمصر ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر، متوقعين أن تولد القناة عائدات دولارية بنحو 7 مليارات دولار للبلاد في السنة المالية القادمة، كونها تمثل أحد أهم الشرايين البحرية في العالم.

قناة السويس

موقع فرنسي يبرز زيادة شركة إيني استثماراتها في مصر

قال موقع" انرجيز ميديا" الفرنسي والمعني بأخبار الطاقة في القارة الأفريقية أن مصر سوف تصبح مركز اقليمي لتصدير الغاز لاسيما مع مصانعها المتعددة الخاصة بنقل وانتاج الغاز المسال.

وتابع الموقع: أن شركة ايني الايطالية الشهيرة تزيد من استثماراتها في مصر لان مصر مؤهلة بالفعل لأن تكون مركز اقليمي لنقل الغاز المسال.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العضو المنتدب لشركة إيني ، على رأس وفد من المجموعة التي يقودها ، يوم 31 مارس في القاهرة ، بحضور وزير البترول طارق الملا .

وذكر الجانب الإيطالي أن الجانبين ناقشا بشكل أساسي إنتاج الغاز الطبيعي الذي يمكن مصر من احتلال "دور مركزي" في البحر المتوسط ​​وصادرات الغاز الطبيعي.

شركة إيني

شينخوا تسلط الضوء على دعوة مصر لتجنب التصعيد فى الأراضى الفلسطينية

سلطت وكالة شينخوا الصينية، الضوء على دعم ومساعي مصر من أجل إحلال التهدئة ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية.

ونقلت الوكالة الصينية بيان وزارة الخارجية المصرية، حيث دعت مصر أمس الأحد إلى وقف التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية.

وأضافت الخارجية أن القاهرة استنكرت استمرار توغل المستوطنين الإسرائيليين في المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين ، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

الأراضى الفلسطينية

المونيتور يبرز معرض السيارات الكلاسيك في مصر

سلط موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على معرض السيارات الكلاسيكية في مصر والذي عقد في مارس المنصرم تحت إشراف وزارة السياحة.

وقال الموقع إن المعرض يأتي ضمن جهود مصر لإحياء وانعاش قطاع السياحة، كما أن المعرض يقدم صورة مختلفة عن مصر التي تشتهر بالآثار.

وقال المونتيور: أثار معرض "أب تاون كايرو للسيارات الكلاسيكية" الذي نظمه مؤخرًا نادي السيارات والرحلات المصري تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك وزير السياحة والآثار خالد العناني في افتتاح المعرض يوم 19 مارس، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والسفراء في مصر.

وقال مسؤولون في النادي وخبراء في السياحة تحدثوا إلى المونيتور: إن أحداث السيارات الكلاسيكية ينظمها هواة يحبون مشاهدة السيارات الكلاسيكية واكتشاف تاريخها ويأمل منظمو الحدث أن يجذب الحدث المزيد من السياح.