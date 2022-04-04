الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حجز راكب حاول تهريب بندقية ومناظير من مطار برج العرب

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حجز راكب مصري علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة تهريب بندقية مفككة و3 مناظير داخل ملابسه قادما من دولة عربية على مطار برج العرب، بلغت القيمة الإجمالية  لها 59400 جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن المواني، إخطارا من ضباط مباحث مطار برج العرب، يفيد بضبط الراكب "ح.ا.م"، مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات القادمين على طيران فلاي ايجبت القادمة من الكويت، حيث اشتبه إدارة مكافحة التهريب فيه وحيازته اجسام ممنوعة دخولها البلاد.

تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته، وأسفر عن وجود بندقية مفككة داخل ملابسه وكذلك ثلاثة مناظير وبلغت القيمة الإجمالية مبلغ وقدره 59400 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2022، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

جمال ضبط اجراءات مصري أدم مدير يجب تحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وزيادة أسعار الوقود خلال أيام

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الإثنين 4-4-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان