حجز راكب حاول تهريب بندقية ومناظير من مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حجز راكب مصري علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة تهريب بندقية مفككة و3 مناظير داخل ملابسه قادما من دولة عربية على مطار برج العرب، بلغت القيمة الإجمالية لها 59400 جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن المواني، إخطارا من ضباط مباحث مطار برج العرب، يفيد بضبط الراكب "ح.ا.م"، مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات القادمين على طيران فلاي ايجبت القادمة من الكويت، حيث اشتبه إدارة مكافحة التهريب فيه وحيازته اجسام ممنوعة دخولها البلاد.

تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته، وأسفر عن وجود بندقية مفككة داخل ملابسه وكذلك ثلاثة مناظير وبلغت القيمة الإجمالية مبلغ وقدره 59400 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2022، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.