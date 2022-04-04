الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتصالات: تأسيس 181 شركة جديدة بالقطاع خلال يناير الماضى

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، أنه جرى تأسيس نحو 181 شركة جديدة بالقطاع خلال يناير 2022، برأسمال بلغت قيمته نحو 56.04 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس 142 شركة خلال نفس الفترة 2021 برأسمال قيمته 112.89 مليون جنيه.

وأكد التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن الشركات الجديدة توزعت 132 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة رأسمال 41.41 مليون جنيه و38 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 12.42 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 11 شركة  برأسمال 2.22 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن نفس الفترة من عام 2021 شملت إنشاء 74 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 69.78مليون جنيه ونحو 62 شركة بمجال خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 41.81 مليون جنيه وقطاع الاتصالات تأسيس 5 شركات براسمال بلغ 1.24 مليون جنيه وأخرى شركتين.

وقال التقرير إنه تم تأسيس نحو 211 شركات جديدة خلال ديسمبر 2021 برأسمال بلغت قيمته نحو 63.48 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركات الجديدة توزعت 143 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة رأسمال 49.79 مليون جنيه و67 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 13.85 مليون جنيه وقطاع الاتصالات شركة واحدة  بقيمة نحو100 الف جنيه.

 

مؤشرات قطاع الاتصالات
مؤشرات قطاع الاتصالات
الشركات الجددة التي تم تاسيسها
الشركات الجددة التي تم تاسيسها
وزارة الاتصالات تأسيس 181 شركة جديدة يناير 2022 تكنولوجيا النظم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الإثنين 4-4-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان