الاتصالات: تأسيس 181 شركة جديدة بالقطاع خلال يناير الماضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، أنه جرى تأسيس نحو 181 شركة جديدة بالقطاع خلال يناير 2022، برأسمال بلغت قيمته نحو 56.04 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس 142 شركة خلال نفس الفترة 2021 برأسمال قيمته 112.89 مليون جنيه.

وأكد التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن الشركات الجديدة توزعت 132 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة رأسمال 41.41 مليون جنيه و38 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 12.42 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 11 شركة برأسمال 2.22 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن نفس الفترة من عام 2021 شملت إنشاء 74 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 69.78مليون جنيه ونحو 62 شركة بمجال خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 41.81 مليون جنيه وقطاع الاتصالات تأسيس 5 شركات براسمال بلغ 1.24 مليون جنيه وأخرى شركتين.

وقال التقرير إنه تم تأسيس نحو 211 شركات جديدة خلال ديسمبر 2021 برأسمال بلغت قيمته نحو 63.48 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركات الجديدة توزعت 143 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة رأسمال 49.79 مليون جنيه و67 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 13.85 مليون جنيه وقطاع الاتصالات شركة واحدة بقيمة نحو100 الف جنيه.

مؤشرات قطاع الاتصالات