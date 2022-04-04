الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 1405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن البر الرئيسي سجل 1405 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد مقابل 1506 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة إن 1366 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1455 في اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 11862 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 11781 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وبذلك يكون البر‭ الرئيسي قد سجل حتى الآن 156143 إصابة مؤكدة. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

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