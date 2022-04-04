الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلومبرج» تتوقع تحقيق روسيا أرباحا قياسية فى ظل العقوبات

دولارات
دولارات

قالت وكالة "بلومبرج" في تقرير، اليوم الاثنين، إنه في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرا على مواد الطاقة الروسية، فإن موسكو ستحقق أرباحا قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار.

وتصف الوكالة الأرقام المتوقعة للتجارة الروسية و ميزان المدفوعات بـ "المبهرة".

 قالت إنه "على الرغم من الضغط الخانق على الشؤون المالية الروسية من الخارج، تتوقع بلومبيرج إيكونوميكس أن تكسب موسكو ما يقرب من 321 مليار دولار هذا العام من صادرات الطاقة، أي أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021".

وأضافت أنه يمكن لروسيا أيضا أن تتوقع فائضا قياسيا، و هو ما يتوقعه المعهد الدولي للمالية العامة (IIF)، يمكن أن يصل إلى 240 مليار دولار.

ووفقا لتقرير مجموعة "IIF"، لم تتمكن العقوبات الحالية من وقف تدفق "العملة الصعبة" إلى روسيا.

وقد صرح خبراء أيضا بأن الدخل من بيع الطاقة سمح لموسكو بالتخفيف من عواقب الإجراءات التقييدية الشديدة التي فرضها الغرب.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم  إن مستودعات وقود كبيرة في كونستانينوفكا و سلافوت وترنوبيل تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية باستخدام صواريخ عالية الدقة.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث قوله إن "مستودعات الوقود الكبيرة في كونستانتينوفكا و منطقة نيكولاييف و سلافوت وم نطقة روفنو و تيرنوبيل أصيبت بصواريخ عالية الدقة من الجو".
وفقا لكوناشينكوف، تم استخدام هذه المستودعات لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاهي نيكولاييف ود ونيتسك. وقال "دمرت ساحة طائرات و مخزن وقود نتيجة قصف مطار بالوفنوي في منطقة نيكولاييف. و دمر مركز التحكم في الطيران و الدفاع الجوي الأو كراني في مطار فيسيلكوف في منطقة كييف".

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