صحيفة: الاتحاد الأوروبى يعتزم مناقشة مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة مسألة فرض عقوبات إضافية ضد روسيا على خلفية تفاقم الوضع في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي، إلى أن الإجراءات قد تشمل عقوبات فردية إضافية، وفرض حظر على استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير جديدة، وحظرا على إمدادات الطاقة، بما في ذلك الفحم أو النفط أو الغاز.

يشار إلى أنه تم مؤخرا انطلاق دعوات أكثر فأكثر للتخلي عن استيراد موارد الطاقة الروسية، التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، ومع ذلك، يعارض عدد من الدول مثل هذا الإجراء.

في سياق متصل ذكرت صحيفة "التايمز"، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيدعو هذا الأسبوع المستشار الألماني أولاف شولتس لزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري على روسيا.

ويستضيف جونسون الرئيس البولندي أندريه دودا والمستشار الألماني في لندن هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وتشير الصحيفة إلى أن شولتس سيقوم بأول زيارة إلى لندن منذ تعيينه في منصب المستشار. وسيلتقي بجونسون يوم الجمعة.

في وقت سابق يوم الأحد، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر على تويتر إن السلطات الألمانية تعتزم بدء مناقشات مع الشركاء بشأن تشديد العقوبات ضد روسيا في وقت مبكر من 4 أبريل.