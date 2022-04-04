حريق يلتهم محتويات ورشة دوكو فى الأقصر

نشب حريق فى ورشة دوكو بمنطقة شارع سيدى المنصور بشرق السكة الحديد، وقد تمكن رجال الحماية المدينة بمديرية أمن الأقصر، من السيطرة على الحريق عقب انتقالهم لمكان الحادث، الذي التهم محتويات الورشة بالكامل، وأسطوانات الأكسجين داخلها.

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى ورشة دوكو بداخلها عدد من أنابيب الأكسجين وسيارات يتم صيانتها فى شارع سيدى المنصور بمنطقة شرق السكة الحديد، وعلى الفور انتقل لموقع الحريق سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.