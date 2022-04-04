الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم محتويات ورشة دوكو فى الأقصر

حريق
حريق

نشب حريق فى ورشة دوكو بمنطقة شارع سيدى المنصور بشرق السكة الحديد، وقد تمكن رجال الحماية المدينة بمديرية أمن الأقصر، من السيطرة على الحريق عقب انتقالهم لمكان الحادث، الذي التهم محتويات الورشة بالكامل، وأسطوانات الأكسجين داخلها.

ولم يسفر الحادث عن  أي خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى ورشة دوكو بداخلها عدد من أنابيب الأكسجين وسيارات يتم صيانتها فى شارع سيدى المنصور بمنطقة شرق السكة الحديد، وعلى الفور انتقل لموقع الحريق سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

مديرية أمن الأقصر الإجراءات القانونية النيابة العامة حريق يلتهم محتويات نشوب حريق انابيب الأكسجين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

مواجهات واشتباكات فى باب العامود بالقدس المحتلة

ناسا تلغى عملية كبرى على القمر بسبب مشكلة فى معدات دعم الإطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان