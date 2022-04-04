«أحلام سعيدة» الحلقة 2| يسرا تصاب بالعمى وتبحث عن مرتكب الحادث

تعرضت الفنانة يسرا التي تجسد شخصية فريدة، خلال أولى حلقات مسلسل “أحلام سعيدة” لحادث مروري قبل أن تظهر في الحلقة الثانية من المسلسل وقد أصيبت بالعمى بسبب الحادث.

وتحاول فريدة علاج الإصابة للتخلص من إصابتها واستعادة بصرها بالذهاب إلى الطبيب وحضور جلسات علاج نفسية جماعية، بينما في الوقت نفسه، تبحث عن المتسبب في هذا الحادث، ويؤكد الجميع إنه لم يحدث عمداً.

أحلام سعيدة من تأليف هالة خليل (نوَّارة - أحلى الأوقات) وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل سرايا عابدين.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا، التى تهم المرأة المصرية، مثل مشكلة اعتماد بعض الأزواج على زوجاتهم ليعملن وينفقن على الأسرة بدلًا منهم، إضافة إلى قضية تأخر الزواج والإحجام عن الارتباط بشكل عام. وتدور الأحداث حول شخصية «فريدة»، التى تجسدها النجمة يسرا، وصديقتيها غادة عادل «شيرين»، ومى كساب «ليلى».

ويجمع القدر الصديقات الثلاث بسبب معاناتهن من الأرق و الاكتئاب، ويواجهن مواقف و تحديات كثيرة تساعدهن على توطيد الصداقة.

و تجسد يسرا شخصية سيدة ثرية تشك بشكل مرضى فيمن حولها وتنغص الكوابيس حياتها.

وصور المخرج عمرو عرفة جزءًا كبيرًا من المسلسل داخل الديكور الرئيسى للعمل فى «ستوديو الأهرام»، إضافة إلى مشاهد أخرى فى مناطق متفرقة فى القاهرة.

ويشارك يسرا في بطولة مسلسل “احلام سعيدة” كلا من غادة عادل و مي كساب و عماد رشاد و نبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

يحكي أحلام سعيدة قصة فريدة، وهي شخصية أرستقراطية مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء، وفي الخلفية و يستعرض المسلسل ما يحدث في الماضي، حيث فوزية التي ترغب في احتراف التمثيل في فرنسا.