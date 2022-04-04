تقرير أمريكى: معرض السيارات الكلاسيك يقدم صورة مختلفة عن مصر

احتفى موقع "المونتيور" الأمريكي بمعرض السيارات الكلاسيكية في مصر والذي عقد في مارس المنصرم تحت إشراف وزارة السياحة.

وقال الموقع إن المعرض يأتي ضمن جهود مصر لإحياء وانعاش قطاع السياحة، كما أن المعرض يقدم صورة مختلفة عن مصر التي تشتهر بالآثار.

معرض السيارات الكلاسيك

وقال المونتيور: أثار معرض "أب تاون كايرو للسيارات الكلاسيكية" الذي نظمه مؤخرًا نادي السيارات والرحلات المصري تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك وزير السياحة والآثار خالد العناني في افتتاح المعرض يوم 19 مارس، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والسفراء في مصر.

وقال مسؤولون في النادي وخبراء في السياحة تحدثوا إلى المونيتور: إن أحداث السيارات الكلاسيكية ينظمها هواة يحبون مشاهدة السيارات الكلاسيكية واكتشاف تاريخها ويأمل منظمو الحدث أن يجذب الحدث المزيد من السياح

المعرض يستقطب المزيد من السياح

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، علي عيسى لـ "المونيتور": "السيارات الكلاسيكية حول العالم تجذب الانتباه دائمًا وتضفي لونًا تاريخيًا وجماليًا على موديلات السيارات القديمة، وفي نادي السيارات لدينا صالة عرض للسيارات الكلاسيكية وللنادي أيضًا أعضاء في مصر لديهم عدد كبير من السيارات الكلاسيكية النادرة والقديمة. لهذا السبب ، ننظم عدة أحداث سنويًا لعرض السيارات القديمة حتى يعرف المتابعون تاريخهم".

وقال: "شارك ستون شخصًا يحملون 80 سيارة كلاسيكية في الحدث الذي نظمه نادي السيارات والرحلات المصري ، وتوافد حوالي 2000 شخص - من المصريين والأجانب - على الحدث".

وأشار عيسى إلى أن هذا الحدث جاء نتيجة تعاون مشترك بين عدد من الجهات الحكومية المصرية التي ساهمت في تنفيذه وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار والتي لعبت دوراً كبيراً.

وأضاف: "يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لاستقطاب السياحة، وهو الهدف من وراء تنظيمها. عندما تقام هذه الأحداث في جميع أنحاء العالم ، يتدفق العديد من السياح لحضورها، وخاصة أولئك المهتمين برؤية السيارات الكلاسيكية والقديمة".

المعرض ضم سيارات الملك فاروق والريحاني

ومن جانيه قال وائل عبد الجليل، نائب مدير نادي السيارات والرحلات المصري الذي شارك في الحدث، لـ "المونيتور" عبر الهاتف: "يقام هذا الحدث سنويًا، لكن تم إلغاؤه خلال العامين الماضيين نتيجة جائحة الفيروس التاجي".

وقال: “أقيم حدث هذا العام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية ، وجميع أعضاء غرفة السيارات الكلاسيكية والتاريخية بمن فيهم شخصيات عامة، بنادي السيارات والرحلات بمصر من أصحاب السيارات القديمة، السيارات شاركت فيه، وتضمنت السيارات التي عرضت في الحفل سيارة الرئيس الأسبق أنور السادات وسيارة الفنان نجيب الريحاني وسيارات الملك السنوسي والملك فاروق. تعتبر هذه المجموعة تشمل أفضل السيارات في مصر".

وأضاف عبد الجليل: "تضمن حدث هذا العام قافلة من 25 سيارة كلاسيكية من العصر القديم وعلامات مرسيدس ورولز رويس التي تم عرضها في أحد شوارع القاهرة. كما أقيمت خلال العرض بعض الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال لجعل الحدث جذابًا لجميع الأعمار. كان هدفها الرئيسي نشر الوعي بالسيارات الكلاسيكية لجذب السياح إلى البلاد".

المعرض له أثر ايجابي في تنشيط السياحة

وقال أحمد الخادم، خبير السياحة والرئيس السابق لهيئة السياحة المصرية، لـ "المونيتور" عبر الهاتف: "هذه الأحداث لها أثر إيجابي للغاية في تنشيط السياحة لأنها تُظهر صورة غير مألوفة لمصر ، والتي يمكن أن تعقد فعاليات أخرى. من تلك التي تنطوي على الآثار و السيارات الكلاسيكية لديها الملايين من عشاق السيارات في جميع أنحاء العالم ، ولا يوجد بلد بدون نوادي سيارات ؛ أعضاء هذه الأندية يتابعون دائمًا أنشطة وفعاليات السيارات".

ولفت إلى أن “معرض السيارات يظهر أن مصر مهتمة بالحفاظ على أي مقتنيات قديمة ، حتى لو لم تكن أثرية”.

وأضاف خادم: "بشكل عام، تعد أنشطة السيارات المختلفة وسيلة لجذب السياح وتجذب اهتمام الكثير من الناس حول العالم".