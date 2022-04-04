الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

انطلاق فعاليات أولى جولات حكاوى إسكندرية (صور)

جولات حكاوي
جولات حكاوي

أطلقت مؤسسة التراث والثقافة والفنون فعاليات أولى جولات حكاوي إسكندرية في منطقه رأس التين بمنطقة بحري، والتي تهدف  للتعريف بقيمة التراث المادي واللامادي في الأماكن التراثية المجهولة بالمدينة. 

ونظمت "مؤسسة تراث" الجولة بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف الدكتور إسلام عاصم عبد الكريم أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر وأمين عام المؤسسة، وتولى الشرح أثناء الجولة الباحث ميسرة محمد حسين أمين صندوق المؤسسة.

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وبدأت الجولة من أمام ثكنات رأس التين مرورًا بشارع جامع جودة والذي بناه الحاج عمر جودة الذي له الفضل الكبير في بناء الأسطول المصري، ثم حارة قراقيش والتي سميت على اسم محمد قراقيش قبودان و الذي كان مسؤلًا عن تدريب الصيادين على ظهر أحد المراكب ليتم إلحاقهم فيما بعد بالبحرية، كذلك تم زيارة العديد من المساجد بمنطقه رأس التين مثل مسجد طاهر بك الذي كان ضابط لمدينة الإسكندرية أي ما يعادل مدير الأمن حاليًا، ويعود تاريخ إنشاء الجامع لسنة 1870م.

كما زارت مؤسسة تراث أثناء جولتها مقام سيدي محمد الحجاري، والذي قامت بتجديده خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل سنة 1870م، و مقام القطب الصوفي داود بن ماخلا المتوفى سنة 1331م، والذي تتلمذ على يد بن عطاء الله السكندري وتتلمذ علي يده الشيخ محمد وفا شيخ الطريقة الوفائية، وزاوية الورداني والتي تنسب إلى مصطفي بن يونس الورداني من شيوخ المذهب المالكي بالثغر.

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وزارت خلال جولتها جامع الشيخ محمد الجزائري المفتي، والذي هاجر واستقر بالإسكندرية عقب احتلال فرنسا للجزائر عام 1830م، والذي تولي الإفتاء على المذهب الحنفي، وعهد إليه محمد علي باشا بتأليف كتاب صيانة الرياسة بين القضاء والسياسة، ثم الجامع درويش أبو سن والذي يعود تاريخ إنشاءه لسنة 1848م، و أُنشئ على قبر يُعتقد أنة قبر التابعي الجليل عبد الرحمن بن هرمز، و اختتمت الجولة  من أمام جامع سيدي تمراز.

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مؤسسة التراث الثقافة جولات حكاوي إسكندرية إسكندرية منطقه رأس التين

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