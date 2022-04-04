نشوب حريق في شقة سكنية ببنها

نشب حريق، اليوم الأحد، بشقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 6 طوابق بقرية وروة بدائرة مركز بنها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 6 طوابق بجوار المزلقان بقرية وروة بدائرة مركز شرطة بنها.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتبين أن النيران نشبت بالطابق الأول وتم السيطرة على النيران دون خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.