العائدون الحلقة 2.. إعدام محمد فراج حرقا على يد داعش الإرهابية

عرضت الحلقة 2 من مسلسل العائدون الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة منذ قليل، وتضمنت أحداث عديدة شيقة، لتكشف تعامل المخابرات المصرية مع أخطر القيادات الإرهابية «داعش».

وصول المخابرات المصرية إلى الأراضي المستغلة من قبل داعش الإرهابية

ونجح أفراد المخابرات المصرية في التنكر والدخول إلى الأراضي المستغلة من قبل داعش الارهابية، في محاولة منهم لإنقاذ «حسين» محمد فراج، والذي تعرض للتعذيب لإجباره على النطق بكل المعلومات التي سربت لصالح مصر، ولكنه ظل مُصّر على أن لا يتكلم تحد تهديدات مشددة بقتله من قبل أمير داعش.

إصدار حكم أمير داعش بإعدام محمد فراج حرقًا لخيانته

في مشهد آخر، أصدر أمير داعش الإرهابية حكم بإعدام «حسين» محمد فراج حرقًا حيًا، وذلك بعد خيانته له بتسريب معلومات لصالح المخابرات المصرية، وانتهت الحلقة 2 على عدم قدرة وصول «عمر» أمير كرارة، و«وليد» إسلام جمال إلى مقر قادة داعش قبل تحقيق الحكم، وأشعل أحد أفراد داعش بالفعل النار بجسد «حسين» محمد فراج الذي حبسوه داخل صندوق حديد مفرغ، لتنتهي الحلقة، وتستكمل في حلقة غدًا لمعرفة كيف سيتعامل «عمر» أمير كرارة، معهم.

من جهة أخرى، كان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل جزء ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

وأضاف دويدار، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المسلسل يتناول فكرة "العائدون" من منطلق الإرهاب من الأوكار التي كانت قد صممت لملذات آمنة للإرهاب"، كاشفًا أن أحداث المسلسل حقيقية تتناول حقبة حقيقية دارت أحداثها في الفترة ما بين 2018-2020 وهي فترة حديثة جداً، وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات".