انتهاء أعمال رصف متفرعات شارع العشرين بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج

أعلن المحاسب عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج عن انتهاء أعمال رصف متفرعات شارع العشرين بمدينة ناصر بأطوال إجمالية ١٥ ألف متر مسطح وتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين جنيهاً، وبالتعاون مع مديرية الطرق برئاسة المهندس مؤمن محمد عبدالحميد وإشراف المهندس عبداللطيف عثمان المدير التنفيذي لمركز إنشاء وصيانة الطرق بالديوان العام، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الاهتمام بأعمال الرصف والتجميل وتمهيد الطرق بنطاق المحافظة.



وأوضح عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أنه تم رصف عشرة شوارع من متفرعات شارع العشرين، وهي: شارع الخبراء (١) وشارع الخبراء (٢) وشارع عمر مختار وشارع رفاعة الطهطاوي وشارع ٦٣ وشارع ٦٤ وشارع ٦٥ وشارع عبد الله بن مسعود وشارع ٦١ وشارع فؤاد.



وأكد "عوض" أن أعمال الرصف تأتي في إطار أعمال التطوير والتجميل بمختلف قطاعات الحي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه وجميع المرافق بالشوارع المستهدف رصفها، مشيراً إلى أن الأعمال تم تنفيذها وفقاً للمواصفات والمعايير القياسية.

كما قامت فرق النظافة ومعدات الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج وتحت إشراف المحاسب عامر عوض رئيس الحي بحملة نظافة استهدفت شارع الزراعة وشارع النبوي المهندس، وفي إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة رفع كفاءة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.



وأسفرت الحملة عن رفع كفاءة النظافة في الشوارع المستهدفة وتتواصل حملات النظافة في مختلف قطاعات الحي وعبر ثلاث ورديات، كما تأتي هذه الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة المواطنين ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالتجمعات السكانية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.