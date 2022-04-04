ناسا تلغى عملية كبرى على القمر بسبب مشكلة فى معدات دعم الإطلاق

ألغت وكالة ناسا خطط تحميل صاروخ القمر الجديد لنظام الإطلاق الفضائي بأكثر من 750 ألف جالون من الأكسجين السائل ووقود الهيدروجين، يوم الأحد، بسبب مشكلة في معدات دعم منصة الإطلاق التي تحتاج إلى منع تراكم الغازات الخطرة.

فيما يخطط الفريق العلمي للمحاولة مرة أخرى غدا الإثنين، لاتمام العملية.

وكان بدأ العد التنازلي بعد ظهر يوم الجمعة ووصل إلى نقطة T-minus 6 ساعات في وقت مبكر من يوم الأحد عندما كان المهندسون يخططون لبدء ضخ 196000 جالون من الأكسجين السائل و 537000 جالون من الهيدروجين السائل في المرحلة الأساسية للصاروخ وتم تحميل 22000 جالون آخر من الأكسجين المبرد ووقود الهيدروجين في مرحلته العليا.

بمجرد التحميل الكامل، خطط الفريق لإجراء عمليتي تشغيل للعد التنازلي النهائي ، أحدهما يصل إلى حوالي T-minus 33 ثانية والآخر أقل من 10 ثوانٍ لاختبار إجراءات إعادة التدوير وللتأكد من أن النظام سيكون جاهزًا للشيء الحقيقي.

وتم تأجيل العد التنازلي، أولاً لإعطاء المهندسين الوقت للعودة إلى الموعد المحدد بعد التأخيرات الناجمة عن الطقس العاصف في عطلة نهاية الأسبوع، ثم بسبب مشاكل مع المشجعين الذين استخدموا للضغط على منصة إطلاق الصاروخ المحمولة. تضمن المراوح ضغطًا إيجابيًا داخل الهيكل لمنع تراكم أي هيدروجين حر أثناء عملية التزويد بالوقود.

بعد عدة ساعات من استكشاف الأخطاء وإصلاحها في المنصة وفي مركز التحكم في الإطلاق ، قرر مديرو المهام إلغاء الاختبار ليوم واحد لمنح المهندسين الوقت لتصحيح المشكلة.

وقالت ناسا في منشور على مدونة: "هناك حاجة إلى مراوح لتوفير ضغط إيجابي على المناطق المغلقة داخل منصة الإطلاق المتنقلة (من أجل) منع الغازات الخطرة". "الفنيون غير قادرين على المضي قدمًا بأمان في تحميل الوقود في المرحلة الأساسية للصاروخ والمرحلة (العليا) بدون هذه القدرة."

قال واين هيل ، مدير برنامج المكوك السابق ، إنه لم يفاجأ بالمشاكل التي ظهرت خلال محاولة ناسا الأولى لاجتياز عد تنازلي معقد بأكبر وأقوى صاروخ صنعته الوكالة على الإطلاق.