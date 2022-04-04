«بسيط الدين».. عضو بـ«الأزهر العالمى للفتوى»: رمضان شهر الطاعة والمغفرة والأعمال الصالحة

قال الشيخ أحمد أبوضيف عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن شهر رمضان هو شهر الطاعة وشهر الأعمال الصالحة، وشهر التوبة، وعلينا فى هذا الشهر المبارك الكريم أن نتذكر حديث للنبى صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه: «اتقى الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن».

وتابع: «النبى الكريم فى هذا الحديث يظهر لنا أمر جميل جداً بيعين على التوبة وهو أنك لو أذنبت ذنب وتبت إلى الله وأستغفرت الله، وندمت عليه وعزمت أنك لاترجع لهذا الذنب مرة أخرى، وممكن أن تعمل عمل صالح وهذا العمل الصالح سيساهم فى محو الذنب أو محو السيئة اللى قمت بفعلها، والمولى سبحانه يقول" إن الحسنات يذهبن السيئات والحسنة اللى ممكن تعملها وتمحوا السيئة دى ممكن تكون صدقة وممكن تكون بر وممكن تكون صلة وممكن تكون دعاء.

واستطرد «أبوضيف» عبر برنامج بسيط الدين الذي تقدمه «الدستور» خلال شهر رمضان: أن سيدنا سليمان عليه السلام عندما أستغفر المولى سبحانه قال «ربي أغفر لى وهب لى ملكاً لا ينبغى لأحداً من بعدى إنك أنت الوهاب»، فالمولى سبحانه أستجاب له بل ومدحه فى القرآن، فقال: نعم العبد إنه أواب والأواب هو كثير الرجوع للمولى عزوجل فمهما فعلت لاتيأس من رحمة المولى سبحانه وتعالى، ولذلك يجب على الانسان أن يتوب للمولى دائما، ويقول المولى «يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم»، أسأل الله عز وجل أن تكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

جدير بالذكر، أن برنامج «بسيط الدين»، يتناول نفحات وخواطر إيمانية ورمضانية، كما يناقش بعض الفتاوى الشائكة الخاصة بالصيام، وما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان المبارك.

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