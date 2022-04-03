«الاختيار 3 الحلقة 2».. كيف حاولت «الإخوان» الإرهابية تسليح ميليشياتها لتشكيل حرس ثوري؟

ضجّة واسعة أثارتها الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 3"، بعد عرضها مشاهد لمعسكرات تدريبية كثيرة أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، بهدف تكوين عناصر إرهابية مسلحة تابعة لها، على غرار ميليشيات الحرس الثوري، لمواجهة أي تمرّد شعبي على حكومتها خلال فترة تولّيها الحكم الرئاسي، فضلاً عن التصدي لمواجهات الجيش والشرطة.

وكانت جماعة الإخوان تلجأ دائمًا لمناطق الصحراء الشرقية والغربية، لتدريب ميليشياتها المسلَّحة، في معسكرات أُعدَّت خصيصًا لهذا الغرض، وكان يُشرف عليها أعلى القادة الإخوانية في الجماعة، بالإضافة لإشراف نائب المرشد خيرت الشاطر ومعاونه محمود عزت.

حيثُ كان جماعة الإخوان يفضِّلون تدريب الميليشيات المسلَّحة التابعة لها، في المناطق الجبلية والصحراوية أيضًا، على القتال الإجرامي وتنفيذ العمليات الإرهابية والانتقامية، لا سيما عمليات التفجيرات والاغتيالات، وتصنيع المتفجرات والقنابل، وتكدير السلم الوطني وآمن البلاد.

وتختار جماعة الإخوان الإرهابية الأماكن الأكثر بُعدًا عن مراقبة الأمن وأعين المارَّة، لإقامة معسكرات تدريب العناصر الإرهابية، وعادةً كانت على بُعد 40 إلى 50 كيلوا مترًا داخل المناطق الصحراوية والجبلية.

واتجهت جماعة الإخوان لتهريب الأسلحة وكميات كبيرة من الذخائر والمعدات الفنية عن طريق الحدود لتسليح ميليشياتها.

أماكن معسكرات الميليشيات

وكانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت سابقًا، أماكن المعسكرات التي أقامتها جماعة الإخوان لتدريب ميليشيات مسلحة، حيث كانت في صحراء أسوان وأسيوط وقنا والمنيا، بالإضافة لمعسكرات جبلية أُقيمت في صحراء جبل عرب العوامر أبنوب بمنطقة الظهير الصحراوي الشرقي لمحافظة أسيوط، وغيرها.

وذكرت الأجهزة الأمنية، أنَّ هذه المعسكرات كانت تنقسم لمخيّمات يتم تدريب عناصرها على إطلاق النار من الأسلحة النارية، وتصنيع المتفجرات والقنابل، وإعداد المواد الحارقة، وغيرها.

وفكرت جماعة الإخوان الإرهابية، خلال حكمها البلاد، في تكوين ميليشيات مسلحة على غرار الحرس الثوري الإيراني لقناعتها التامة أن المواجهة مع الجيش والشرطة قادمة لا محالة، وأنه في سبيل فرض سطوتها لا بد من أن يكون لها مليشياتها الخاصة، وهو ما فعلته وكونت مليشيات "حسم" و"لواء الثورة" و"سواعد مصر" وغيرها".

يرصد مسلسل "الاختيار 3" فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا سيتسببون في حرب أهلية فترة تولي المعزول محمد مرسي الحكم، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.