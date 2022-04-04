نص أقوال نجل المجنى عليه فى قتل والده المسن بأطفيح

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام عامل ونجليه بقتل مسن خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال في أطفيح.

جاء بأقوال "م.ع" ۲۳ سنة - عامل - بأنه في يوم 10-12-2021 أثناء تواجده بمسكنه رفقة والده المجني عليه تناهي إلى سمعه مشادة بين الأطفال فخرج الأخير من المسكن حتى ينهي تلك المشادة.

وأضاف أنه وعقب ذلك خرج خلف والده فأبصر المتهمين قادمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات (حديدة، عصا) وقاموا بالتعدي على والده، وقام المتهم الأول بإمساك عنق المجني عليه والمتهم الثالث بعصا كانت بحوزة الأول قبل إلقاء عدة ضربات على عموم جسده والمتهم الثاني بضربة بالأداة (حديدة) على رأس والده ضربة واحدة فاغشي عليه متاثرا بإصابته وفروا هاربين، وأنه لم يتم التعدي على المتهمين من أي شخص وقام بنقل والده إلى مستشفى خاص بمحافظة بني سويف، وقدم الأداة التي كانت بحوزة المتهم عقب العثور عليها بمكان الواقعة (حديدة) وعقب ذلك بتاريخ 14-12-2021 أخبره الأطباء والممرضون بالمستشفى بوفاة والده متاثرا بإصابته التي لحقت به نتيجة التعدي الواقع من المتهمين وأن الثاني قصد المتهمين هو قتل والده المجني عليه.

كانت قد أحالت النيابة العامة عاملا ونجليه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل مسن خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال في أطفيح.

وجاء فى نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "أ.ع" - 59 سنة - عامل - محبوس، و"م.أ"- 24 سنة - عامل - محبوس، و"م.أ" 28 سنة - عامل - ( محبوس ) لأنهم ضربوا المجني عليه "ع. م" لخلاف بينهم وما أن ظفروا به تكالبوا عليه وسددوا ضربات له بأدوات - عصا حديدية، عصا- بمختلف أنحاء جسده محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته دون أن يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني أحرز أداة "عصا حديدية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثالث أحرز أداة "عصا مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية .