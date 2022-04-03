حملات تموينية ورقابية موسعة على الأسواق في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه قد كلف باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات، بالإشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة تموين سيدى سالم، والإدارة الصحية، لضبط الأسواق واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر صحة، و4 محاضر بيئة، ومحضر تموين، و4 محاضر إشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما أشرَف فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على الحملة الموسعة للمرور والتفتيش على المخابز، والمحلات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، بقرى الحرية، وكفر المرازقة، لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطري، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

كما أشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر صحة، وتموين، في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.