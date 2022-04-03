الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تموينية ورقابية موسعة على الأسواق في كفر الشيخ

حملات التموين
حملات التموين

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه قد كلف باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات، بالإشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة تموين سيدى سالم، والإدارة الصحية،  لضبط الأسواق واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر صحة، و4 محاضر بيئة، ومحضر تموين، و4 محاضر إشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما أشرَف فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على الحملة الموسعة للمرور والتفتيش على المخابز، والمحلات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، بقرى الحرية، وكفر المرازقة، لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطري، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

كما أشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر صحة، وتموين، في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تموين أسواق كفر الشيخ سلع رقابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

الاختيار 3 الحلقة 2.. أول ظهور للواء عباس كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان