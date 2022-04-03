تحرير 25 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق بملوي

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، عدد من الحملات التموينية والرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع المواد والسلع الغذائية بالقرى التابعة لها، تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 25 مخالفة تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

كانت الوحدة المحلية لمركز ملوي قد نفذت حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع الإدارة التموينية ومباحث التموين وحماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري على المحال التجارية والبقالة والمطاعم ومحلات الجزارة بالوحدة المحلية لقرية تونا الجبل، برئاسة حسين عبدالله رئيس قرية تونا الجبل ومدير مكتب تموين الوحدة، حيث تم رصد 15 مخالفة ، تنوعت ما بين نقص وزن ـ عدم نظافة أدوات العجن.

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى دروة برئاسة على الفحل رئيس القرية وبالتعاون مع مكتب تموين دروة، حملة تموينية على عدد من المحلات التجارية، والمخابز البلدية والجزارين، لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومتابعة على حركة الاسعار، حيث تم تحرير 10 مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالأسعار المقررة ومزاولة نشاط بدون ترخيص وإشغالات وبيئة وعدم وجود شهادة صحية.

من جانبه أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع مديرية التموين، والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز لضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من توافر كافة السلع وعدم استغلال احتياجات المواطنين