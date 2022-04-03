نجاة مواطن من الموت حرقا داخل مخبز في بني سويف

نجا مواطن من الموت حرقا، عقب إصابته نتيجة نشوب حريق بمخبز بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مخبز بلدى بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وانتقل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء، حيث تمكنوا بمعاونة الأهالي من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، وإجراء عمليات التبريد اللازمة.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي "مصطفى . ع . م" 23 سنة، مصاب بحروق في الذراع الأيمن وأنحاء متفرقة من الجسم.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.