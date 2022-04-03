الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة مواطن من الموت حرقا داخل مخبز في بني سويف

حريق
حريق

نجا مواطن من الموت حرقا، عقب إصابته نتيجة نشوب حريق بمخبز بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مخبز بلدى بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وانتقل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء، حيث تمكنوا بمعاونة الأهالي من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، وإجراء عمليات التبريد اللازمة.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي "مصطفى . ع . م" 23 سنة، مصاب بحروق في الذراع الأيمن وأنحاء متفرقة من الجسم.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزير الداخلية مديرية أمن الإجراءات القانونية أمن بني سويف السيطرة على مديرية أمن بنى سويف نشوب حريق إتخاذ الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (1): تصنيع «الطرف الثالث» فى سراديب الجماعة الإرهابية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان