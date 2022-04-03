صورة تخطف القلب لإفطار «أبطال زراعة الكبد» في جامعة المنصورة

صورة لأبطال مركز لزراعة الكبد في جامعة المنصورة أثناء إفطارهم بعد جراحة دقيقة، خطفت القلوب في أيام شهر رمضان الأولى، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ونظم عدد من أطباء مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة إفطارًا جماعيًا اليوم الأحد، عقب الانتهاء من عملية زراعة كبد مريض، واعتاد أطباء مستشفيات جامعة المنصورة على تنظيم حفلات الإفطار الجماعي خصوصًا في أيام العمليات التي تتطلب عدد ساعات طويلة.

وأكد أطباء مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة أن الإفطار الجماعي يهدف دائمًا إلى زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الأطباء داخل المنظومة الصحية لمستشفيات جامعة المنصورة، مؤكدين أنه سيتم تطبيق عدد من حفلات الإفطار الجماعي مع المرضى للعمل على رفع الروح المعنوية لهم.

وأضاف الأطباء أن بيئة العمل كثيرًا ما تشهد بعض التوتر أو الخلافات وهو ما يجعل من مناسبات الإفطار أو السحور الجماعي فرصة مثالية لإذابة أي خلافات في العمل، بل وخلق صداقات تدعم مناخ العمل داخل مستشفيات جامعة المنصورة.