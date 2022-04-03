كرارة يحاول إنقاذ محمد فراج من داعش.. تفاصيل أحداث مسلسل العائدون حلقة 1

تضمنت الحلقة الأولى من أحداث الحلقة 1 من مسلسل العائدون الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة العديد من المفاجآت والإثارة، مما جعلها تتصدر تريند محرك البحث العالمي، ويرصد “الدستور” تفاصيل أحداث مسلسل العائدون حلقة 1.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 1

بدأت أحداث مسلسل العائدون حلقة 1 بمطاردة أمير كرارة لـ نبيل عيسى في إحدى الدول الأوروبية، محاولًا القبض عليه حيث يعمل الأخير ضد مصر، وأوقع كرارة في الفخ وقام بتبنيجه ورحله إلى مصر، ليتفاجئ “نبيل” عند استيقاظه أنه مع أحد الأشخاص الذي يستجوبه بعلومات تخص مصر، ليقر بمعلومات عديدة ثم يصدم بأنه على الأراضي المصرية وداخل مقر المخابرات المصرية، مما يجعله يدخل في حالة من الذهول.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 1 وفاة والدة أمينة خليل وظهور إسعاد يونس

وفي سياق مختلف ظهرت الفنانة أمينة خليل بدور “نادين” داخل منزلها في مصر، وتحضر لباقة زهور، لنكتشف أنها تحرها لتعطيها لوالدتها المريضة بالكانسر والتي تجسدها الفنانة صفاء الطوخي، ويدخل عليها والدها الذي كان يعمل سفير سابق، وشقيقتها، وسط أجواء عائلية مليئة بالضحك والهجة، وتذهب إلى مقر عملها حيث تعمل في المخابرات المصرية، وتتلقى خبر وفاة والدتها في الهاتف، وتدخل في صدمة في مشهد مؤثر بسبب تعلقها الشديد بوالدتها، وتقوم إسعاد يونس التي تجسد دور “سعاد أبو النصر” لتواسيها في وفاة والدتها وتنصحها بأن لا تجعل العمل يلهيها عن كونها أنثى.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 1 ظهور محمد فراج داخل مقر قادة داعش

وظهر محمد فراج الذي يجسد دور مساعد أمير داعش، داخل مقر قادة داعش، ويصدر الأمير قرار قتل أحد الأشخاص المنتمين لهم لوالده بنفسه وذلك لارتداد والده عن ملتهم، لينذهل “فراج” وينهار بالبكاء عند تنفيذ الحكم، وفي مشهد مختلف يبحث فراج داخل أسرار القادة عن معلومات لتكونا لمفاجأة انه يعمل لصالح المخابرات المصرية ويدعى “حسين”، وفي مشهد حديثه مع كرارة في الهاتف المحمول المهرب، يجد أن قادة داعش خلفه، وتنتهي الحلقة 1 على هذا المشهد، لنكشف خلال الحلقة 2 اليوم عن إنقاذ أمير كرارة له بعد اكتشاف أمره.

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