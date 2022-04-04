إفطار ثالث أيام رمضان 2022.. طريقة عمل البط المحشي

تعتبر وجبة الإفطار خلال شهر رمضان من الوجبات الهامة، فهي تساعد في تعويض الطاقة للجسم بعد صيام 14 ساعة يوميًا، لذا تسعى الكثير من ربات البيوت في إعداد "المحمر والمشمر".

في السطور التالية، تقدم الشيف عظيمة حمدي، وصفة "البط المحشي كبد وقوانص" أشهى الأكلات المصرية لإفطار ثالث أيام شهر رمضان.

مكونات البط المحشي بالكبد والقوانص:

بطه كاملة.

بهارات " ملح، كمون، كزبرة ناعمة"

ملعقة كبيرة بابريكا.

2/1 ملعقة صغيرة شطة خشنة.

1 ملعقة صغيرة حبهان.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

2/1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

ربع كوب من الزيت.

بصل وثوم مفروم.

كبد وقوانص البط مقطع.

عدد واحد كوب من الأرز.

3 حبة متوسطة من البطاطس

2 حبة كبيرة جزر

طريقة تحضير البط المحشي بالكبد والقوانص:

أنثري قليل من الدقيق على البط مع الدعك جيدا من الخارج والداخل ثم إغسلي البطة وضعيها في مصفاة لتتخلص من الماء تماما.

في طبق صغير ضعي الملح، الكمون، الكزبرة، البهار، البابريكا، الشطة، الهيل، القرفة والزنجبيل، حيث يتم التقليب جيدًا لتختلط البهارات، حتي يتم تتبيل البط بها.

في طبق عميق ضعي البطة. أغمري البطة بكمية وفيرة من الماء المغلي. إنتظري لعدة ثواني ثم أخرجي البطة من الماء المغلي وضعي في صينية واسعة.

باستعمال قطعة من ورق المطبخ جففي البطة من الماء، مع وضع البهارات داخل و خارج البطة.

للحشو في قدر متوسط الحجم سخني الزيت على نار متوسطة. أضيفي البصل والثوم. قلبي لعدة ثواني ثم أضيفي الكبد والقوانص. قلبي إلى أن ينضج اللحم.

اغسلي الأرز عدة مرات ثم انقعيه لمدة ١٠ دقائق، وبعد ذلك يصفي الأرز ثم يضاف على اللحم، ويترك حتى يغلي، بعد ذلك يملئ تجويف البطة بكامل به.

ضعي البطة فوق الخضروات المكونة من البطاطس والجزر.، و. باستعمال عود خشبي صغير إصنعي عدة ثقوب في الكيس وضعي في صينية فرن واسعة.

ضعي البطة في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة ثم خففي درجة حرارة الفرن إلى ١٧٠ درجة وتترك لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبا إلى أن تنضج تماما.