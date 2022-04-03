الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الطاقة المتجددة» و«الاتحاد الأوروبي» يدشنان أول مشروع بحثي للطاقة الحرارية

الطاقة المتجددة والاتحاد
"الطاقة المتجددة" و"الاتحاد الأوروبي"

تشارك هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) في المشروع البحثي لبناء قدرات الطاقة الحرارية الأرضية في مصر GEB، مع الاتحاد الأوروبي.

ملخص المشروع:

وكشفت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، عن ملخص المشروع البحثي الذي يقوم على البحث عن بناء القدرات في عصر طاقة جديد صديق للبيئة يتم استغلاله من الأراضي المصرية. 

وأوضحت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، أن مشروع  GEB سوف يخلق الموجة الأولى من الطلاب ورجال الأعمال المصريين القادرين على تأمين الوظائف، وفتح الأعمال التجارية، لتسخير موارد الطاقة الحرارية الأرضية غير المستغلة المتوفرة في مصر. 

معالم مشروع  الـ GEB 

موضحة إن GEB لها معلمان رئيسيان: الأول هو بناء قدرات شركاء مؤسسات التعليم العالي المصرية (أعضاء هيئة التدريس والمختبرات) في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، والثاني هو تطوير أول دبلوم دراسات عليا في هندسة الطاقة الحرارية الأرضية في مصر على أساس المعايير الأوروبية.

وأشارت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، إلى إن الهدف الرئيسي من هذه الدبلومة هو تزويد السوق المحلي بطلبه من المهندسين  الخريجين المؤهلين في مجال أبحاث الطاقة الحرارية الأرضية وتصميم النظم، وإدارة المشاريع مع التقنيات المتاحة المخصصة للتطبيقات المختلفة للطاقة الحرارية الأرضية في الظروف الوطنية.

أهداف أنشطة الـ GEB

 تهدف أنشطة المشروع إلى رفع مستوى وعي المجتمع وصناع القرار بإمكانيات الطاقة الحرارية الجوفية في مصر:

  1. تنمية المهارات العلمية للكادر المصري.
  2. تحسين كفاءات مؤسسات التعليم العالي المصرية.
  3. بناء دبلوم هندسة جديد للخريجين في الطاقة الحرارية الجوفية في مصر.
  4. بناء تعاون مصري ـ أوروبي.
  5. نشر الوعي بأهمية الطاقة الحرارية الجوفية في مصر.
  6. إنشاء شبكة مستقرة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية المشاركة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية.
  7. إنشاء أول نظام إرشادي تعليمي للطاقة الحرارية الأرضية في مصر.
  8. إنشاء المعامل المتكاملة للطاقة الحرارية الأرضية في مؤسسات التعليم العالي المصرية.

النتائج / المخرجات المتوقعة من GEB:

  1. دبلوم هندسة الطاقة الحرارية الجوفية.
  2. الدفعة الأولى من خريجي الدبلوم.
  3. أول محطة تعليمية رائدة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية في مصر
  4. مختبرات طاقة حرارية أرضية متكاملة في مؤسسات التعليم العالي المصرية المشاركة.
  5. تطوير علاقات أكاديمية أقوى بين مؤسسات التعليم العالي في مصر ومؤسسات التعليم العالي في الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الحرارية الأرضية.
  6. تطوير شبكة صناعة أكاديمية أقوى بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والشركات المحلية في مجال الطاقة الحرارية الأرضية.
  7. رفع الوعي الوطني بفوائد الطاقة الحرارية الجوفية.
  8. الجمعية المصرية للطاقة الحرارية الجوفية.

الشركاء:

 جامعة القاهرة، جامعة قناة السويس، جامعة عين شمس، جامعة أسوان، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، شركة البترول المصرية القابضة جنوب الوادى (قانوب)،هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، جامعة بولونيا، جامعة بلد الوليد، جامعة زغرب.

الطاقة المتجددة الاتحاد الأوروبي مشروع بحثي الطاقة الحرارية مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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