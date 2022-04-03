الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

طارق شوقي
طارق شوقي

يبحث العديد من أولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، وتم الإعلان عن جميع المراحل الدراسية في التيرم الثاني حيث اعتمد العديد من جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022.

والمواعيد كالتالي:

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

 

  • جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 ( عام – فصل احد – مكفوفين ) الثامن صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.
     

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الثاني 2022

 

•أولاً المرحلة الابتدائية :-
-الصف الثانى والثالث  (فصل واحد) والرابع والخامس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2022.
 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

 

-الصف الرابع الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين  ) السادس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.
 

-الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل احد – مكفوفين ) السابع صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو 2022.
 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 

 

•ثانيا المرحلة الإعدادية:-
-الصف الأول الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.
 

-الصف الثانى الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.
 

-الصف الثالث الاعدادي ( عام – صم وضعاف السميع – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 14  إلى 19 مايو 2022.

•المرحلة الثانوية  ( العام )
-الصف الأول الثانوي (الصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو 2022
-الصف الثاني الثانوي ( الصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو 2022
-الصف الأول الثانوي ( للمكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 15 مايو 2022
-الصف الثاني الثانوي ( للمكفوفين) خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو 2022

 

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شروط تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2022

 

•المرحلة الثانوية  (الفنى)
التعليم الفنى بمختلف تخصصاته (تجارى - صناعي – زراعي – فندقي) خلال الفترة من 26 أبريل إلى 19 مايو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الحضور لامتحانات الابتدائي هام ولا بد من الحضور على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد. 

السادس الابتدائى التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم انا أولياء الأمور مكفوفين الابتدائية

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