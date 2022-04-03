يبحث العديد من أولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، وتم الإعلان عن جميع المراحل الدراسية في التيرم الثاني حيث اعتمد العديد من جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022.

والمواعيد كالتالي:

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 ( عام – فصل احد – مكفوفين ) الثامن صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.



جدول امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الثاني 2022

•أولاً المرحلة الابتدائية :-

-الصف الثانى والثالث (فصل واحد) والرابع والخامس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2022.



جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

-الصف الرابع الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) السادس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.



-الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل احد – مكفوفين ) السابع صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو 2022.



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

•ثانيا المرحلة الإعدادية:-

-الصف الأول الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.



-الصف الثانى الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.



-الصف الثالث الاعدادي ( عام – صم وضعاف السميع – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 14 إلى 19 مايو 2022.

•المرحلة الثانوية ( العام )

-الصف الأول الثانوي (الصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو 2022

-الصف الثاني الثانوي ( الصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو 2022

-الصف الأول الثانوي ( للمكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 15 مايو 2022

-الصف الثاني الثانوي ( للمكفوفين) خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو 2022

•المرحلة الثانوية (الفنى)

التعليم الفنى بمختلف تخصصاته (تجارى - صناعي – زراعي – فندقي) خلال الفترة من 26 أبريل إلى 19 مايو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الحضور لامتحانات الابتدائي هام ولا بد من الحضور على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.