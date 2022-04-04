5 نصائح للتحكم في غضبك خلال نهار رمضان

الرغبة في ضبط النفس حلم يراود الكثيرين، ويعتبر شهر رمضان المبارك هو أفضل السبل لمحاولة تحقيق ذلك، خاصة في نهار رمضان والذي يعد إطلاق الألفاظ غير اللائقة فيه من مبطلات الصيام.

وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها التحكم في الغضب وضبط النفس خلال نهار رمضان، وذلك بحسب ما ورد في موقع "success".

1- عالج السبب

قبل بدء يوم جديد، وفي مساء كل يوم، يجب أن تتوجه إلى نفسك بهذا السؤال، ماهي الأشياء التي تدفعني إلى العصبية، ففي الإجابة على هذا السؤال، سبيل للتغلب على هذه الأسباب وذلم من خلال تحديدها وأخذ عهدا على نفسك بأن تحاول ألا تتعرض لها خلال نهار رمضان.

2- حاول أن تكون هادئًا

بعدما تقوم بتحديد الأسباب، وتتجنبها لا تسمح للأشياء التافهة بإثارة غضبك، وفي كثير من الأحيان يكون الدافع وراء العصبية هو موقف بسيط كان يمكن تجاوزه إذا ما تم التعامل معه بشيء من الهدوء والعقل والحكمة، لذلك حاول أن تكون هادئا دائما.

3- اشغل نفسك بشيء مفيد

حاول أن تكون مفيدًا، وقم بعدد من الأعمال التي من شأنها أن تصرفك عن التفكير في الأشياء التي تدفعك نحو الانفعال، كالقراءة، وبما أننا نحاول مواجهة الانفعال في نهار شهر رمضان المبارك، فهنا تعتبر قراءة القرآن الكريم خيار جيد، وكذلك مشاهدة عدد من البرامج المفيدة التي تقدم معلومات في مجال عملك أو في الحياة يشكل عام.

4- تعرف على أضرار العصبية الزائدة

كلما وجدت نفسك غير قادر على التحكم في الذات تذكر أن للعصبية الزائدة أضرار كبيرة على الصحة من الممكن أن تؤثر عليك بالسلب، ومن ثم حاول الإبتعاد عنها من أجل أن تحمي نفسك من أضرار جسدية أنت في غنى عنها.

5- فرغ طاقتك في التمارين الرياضية

كما تعتبر التمارين الرياضية خيار ممتاز أيضا لتفريغ الطاقة الزائدة والتي بدلا من أن تخرجها في الغضب، تكون في شيء مفيد كالرياضة، التي يمكن أن تمارسها لمدة ساعة واحدة على الأقل صباح كل يوم.