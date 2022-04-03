الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية طنطا الأرثوذكسية تطلق مبادرة بعنوان «فتشوا الكتب»

كنيسة
كنيسة

أطلقت إيبارشية طنطا بالكنيسة الأرثوذكسية مبادرة كنسية جديدة برعاية الأنبا بولا مطران الإيبارشية على مدار فترة الصوم الكبير.

وتحمل المبادرة عنوان "فتشوا الكتب"، وذلك بهدف التركيز على قراءات الكتاب المقدس عند الأقباط خلال فترة الصوم الكبير ودعمهم روحيًا خلال الصوم.

وتضم المبادرة مسابقة في قراءة الكتاب المقدس، تختتم فعالياتها قبيل انتهاء فترة الصوم الكبير، وستنظّم لها الإيبارشية احتفالية يترأسها الأنبا بولا للفائزين بالمسابقة الذين واظبوا على قراءة الكتاب المقدس.

وافتتحت إيبارشية طنطا خلال الأسبوع الماضي، مؤسسة الفلك لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لكل محافظات مصر، بحضور قداسة تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بولا مطران طنطا، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وعدد من المسئولين في إطار حرص الكنيسة على خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

إيبارشية طنطا مبادرة كنسية جديدة الأنبا طنطا مطران الإيبارشية فتشوا الكتب فترة الصوم الكبير

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