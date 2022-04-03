الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

تحدث نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، ملك الأردن بحلول شهر رمضان، كما هنأ الأسرة الملكية والشعب الأردني بالمناسبة ذاتها.

زيارات إسرائيلية للأردن

وخلال الاتصال، بحث بينيت وعبد الله الثاني أهمية التعاون بين البلدين ومواصلة الاتصالات والحوار بينهما.

وخلال الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، زيارة إلى الأردن، التقى خلالها عبد الله الثاني، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وجاءت زيارة الرئيس الإسرائيلي بعد استقبال ملك الأردن، بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الجانبين.

رمضان رئيس الوزراء الاسرائيلي ملك الاردن الرئيس الإسرائيلي عبد الله الثاني شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

السيسى يوجه بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

وجيه أمين عبدالعزيز

فلاسفة السوشيال ميديا.. ومحمد صلاح!

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة «بينت» مسؤولية الانتهاكات والجرائم