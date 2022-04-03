رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان

تحدث نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، ملك الأردن بحلول شهر رمضان، كما هنأ الأسرة الملكية والشعب الأردني بالمناسبة ذاتها.

زيارات إسرائيلية للأردن

وخلال الاتصال، بحث بينيت وعبد الله الثاني أهمية التعاون بين البلدين ومواصلة الاتصالات والحوار بينهما.

وخلال الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، زيارة إلى الأردن، التقى خلالها عبد الله الثاني، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وجاءت زيارة الرئيس الإسرائيلي بعد استقبال ملك الأردن، بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الجانبين.