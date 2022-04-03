أمير رمزي: «التحالف الوطني» يهدف إلى توفير احتياجات الفقراء

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية في التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى كإحدى أكبر المؤسسات العاملة على تنمية المواطن المصري، خاصة في القرى الفقيرة.

يأتي ذلك انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " التي تستهدف القضاء على مسببات الفقر في مصر وتخفيفًا عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر فقرًا.

قال أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، إن مشاركة مؤسسة راعي مصرفي التحالف جاءت بالتوافق مع الهدف الأساسي للمؤسسة وهو تقديم الدعم للمواطنين في أفقر قرى ونجوع مصر وأن هدف التحالف هو اقتلاع جذور الفقر وتوفير احتياجات فقراء الوطن.

أضاف رمزي أن التحالف يعمل على اتحاد أطراف العمل المجتمعي من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسات لتوحيد الجهود لتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تزامنًا مع إعلان رئيس الجمهورية بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى، لتعزيز خدمة المجتمع خاصة أهالينا في القرى والنجوع.

وصرحت نرمين فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر، بأن مبادرة القيادة السياسة جاءت بعدد من البرامج والأنشطة متعددة الأبعاد التنموية لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك في التحالف أكثر من 21 مؤسسة من أهم المؤسسات الأهلية في مصر.