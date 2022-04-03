الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمير رمزي: «التحالف الوطني» يهدف إلى توفير احتياجات الفقراء

أمير رمزي
أمير رمزي

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية في التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى كإحدى أكبر المؤسسات العاملة على تنمية المواطن المصري، خاصة في القرى الفقيرة.

يأتي ذلك انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " التي تستهدف القضاء على مسببات الفقر في مصر وتخفيفًا عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر فقرًا. 

قال أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، إن مشاركة مؤسسة راعي مصرفي التحالف جاءت بالتوافق مع الهدف الأساسي للمؤسسة وهو تقديم الدعم للمواطنين في أفقر قرى ونجوع مصر وأن هدف التحالف هو اقتلاع جذور الفقر وتوفير احتياجات فقراء الوطن. 

أضاف رمزي أن التحالف يعمل على اتحاد أطراف العمل المجتمعي من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسات لتوحيد الجهود لتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تزامنًا مع إعلان رئيس الجمهورية بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى، لتعزيز خدمة المجتمع خاصة أهالينا في القرى والنجوع.

وصرحت نرمين فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر، بأن مبادرة القيادة السياسة جاءت بعدد من البرامج والأنشطة متعددة الأبعاد التنموية لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك في التحالف أكثر من 21 مؤسسة من أهم المؤسسات الأهلية في مصر. 

 

المجتمع المدنى رؤية مصر 2030 المبادرة الرئاسية التنمية المستدامة راعي مصر مؤسسة راعي مصر المواطن المصري

مواد متعلقة

مصادر: القطاع الخاص جزء أصيل من الاستراتيجية الإعلامية للترويج للسياحة

أرض الشفاء.. طفلة غزة بعد تعافيها فى مصر: «دلوقتى أقدر ألعب مع أصحابى» (فيديو)

«الآثار» تبحث التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ حملة ترويجية للسياحة

في ذكري ميلاده.. أبرز المعلومات عن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمصر

ورشة عمل للقضاء على عمل الأطفال في مصر بحلول 2025 (صور)

وزير الرياضة: 35 مليون جنيه من البنوك لدعم الأبطال المشاركين في الأوليمبياد

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

شويكار.. سيدة البهجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مدبولى يؤكد استعداد مصر لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

وجيه أمين عبدالعزيز

فلاسفة السوشيال ميديا.. ومحمد صلاح!

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية