«ديلى ميل» تكشف مخططات الأمير ويليام لإعادة ترتيب النظام الملكى

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن خطط الأمير ويليام لإعادة تنظيم دور أمير ويلز عندما يتولى هذا المنصب الذي يذهب له مباشرة بعد رحيل جدته الملكة إليزابيث الثانية وتولى والده العرش.

وقالت الصحيفة إن الأمير الشاب سيختار الأمل وليس التناقض، حيث بدأ من الآن توجيه نصف موظفي والده الأمير تشارلز، ويرسل زوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون حول العالم بمفردها ويركز على عدد قليل من المؤسسات الخيرية - لكن مساعديه ينفون أنه ينتقد والده أو يعارضه.

وتابعت أن الأمير ويليام سيركز على "خمسة أو ستة مواضيع خيرية أساسية" عندما يصبح أمير ويلز.

وأضافت أنه بموجب مخطط يحدد ما يصفه مساعدو القصر بـ"طريق كامبريدج"، سيتبنى ويليام نهجًا أقرب إلى النهج الذي اتبعه جده الأمير فيليب، بدلاً من نهج والده.

وأشارت إلى أنه من خلال شعار شامل مفاده "الإلحاح والتفاؤل يساوي العمل"، سيتجنب ويليام ما وصفه المصدر بأنه "الضغط على مشاكل الحياة" وبدلاً من ذلك يركز على "الأمل والحلول".

ونقلاً عن دوره العام الماضي كمقدم مشارك لفيلم وثائقي تليفزيوني من خمسة أجزاء من إيرث شوت، مع السير ديفيد أتينبورو، وقال أحد المطلعين إن ويليام أراد أيضًا الاستفادة من تدريبه الإعلامي وتجربته التليفزيونية ليكون أكثر "مصداقية" مع الجمهور الأوسع.

وأكدت الصحيفة أن تقدم الملكة في العمر وجولة دوق ودوقة كامبريدج الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي أدت إلى مضاعفة الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية ويليام وكيت طويلة المدى، التي ستتضمن: إعطاء الأولوية للقضايا الأساسية بما في ذلك الصحة العقلية والبيئة والسنوات الأولى للأطفال، والتركيز على "الأمل والحلول" بالأسلوب الذي تبناه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عند ترشحه للبيت الأبيض، بالإضافة إلى تسخير تدريبه الإعلامي لتقديم المزيد من العروض التليفزيونية بحيث يُنظر إليه على أنه "موثوق به ومريح" من قبل الجمهور، بالإضافة الى استغلال شعبية دوقة كامبريدج بشكل متزايد في رحلات خارجية فردية أكثر، وتقليل الأحداث التي تدار على المسرح لصالح المزيد من اللقاءات والترحيب حتى يتمكن الزوجان من التعامل مع القضايا؛ وتقليص عدد المؤسسات الخيرية التي يرتبط بها أمير ويلز عادة، ولكن يلعب دورًا أكبر مع أولئك الذين يحتفظ بهم.